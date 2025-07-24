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Умеров назвал условия Украины на переговорах с Россией

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Дата публикации 24 июля 2025 13:59
Украина выдвинула условия на переговорах с РФ - Умеров назвал их
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: EPA/UPG

В Стамбуле в среду, 23 июля, состоялся еще один раунд переговоров Украины и России. Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл три условия, которые выдвинула украинская сторона.

Об этом Умеров сообщил в Facebook.

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Так, ключевыми приоритетами Украины для завершения войны являются:

  • полное и безусловное прекращение огня — с прекращением всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре;
  • организация встречи лидеров Украины и РФ с участием руководителей других стран, в частности США в Турции;
  • продолжение гуманитарного трека — возвращение всех пленных, в том числе гражданских и детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

"Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие — отсутствие политического решения в Кремле", — подчеркнул Умеров.

По его словам, встреча лидеров является инструментом, который может разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности. Однако возникает вопрос, готов ли российский диктатор Владимир Путин не прятаться и сесть за стол переговоров.

Умеров поблагодарил партнеров, которые поддерживают усилия ради мира, в частности Турцию за ее активную роль в создании платформы для диалога.

"Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям", — добавил он.

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Скриншот поста Умерова

Напомним, Россия предложила Украине короткие перемирия на фронте, чтобы "забирать тела убитых и раненых".

Помощник Путина Владимир Мединский заявил, что встреча на уровне президентов "должна быть соответствующим образом подготовлена".

переговоры перемирие война в Украине Россия Рустем Умеров прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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