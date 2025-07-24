Украина выдвинула условия на переговорах с РФ - Умеров назвал их

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: EPA/UPG

В Стамбуле в среду, 23 июля, состоялся еще один раунд переговоров Украины и России. Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл три условия, которые выдвинула украинская сторона.

Об этом Умеров сообщил в Facebook.

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Так, ключевыми приоритетами Украины для завершения войны являются:

полное и безусловное прекращение огня — с прекращением всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре;

организация встречи лидеров Украины и РФ с участием руководителей других стран, в частности США в Турции;

продолжение гуманитарного трека — возвращение всех пленных, в том числе гражданских и детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

"Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие — отсутствие политического решения в Кремле", — подчеркнул Умеров.

По его словам, встреча лидеров является инструментом, который может разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности. Однако возникает вопрос, готов ли российский диктатор Владимир Путин не прятаться и сесть за стол переговоров.

Умеров поблагодарил партнеров, которые поддерживают усилия ради мира, в частности Турцию за ее активную роль в создании платформы для диалога.

"Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям", — добавил он.

Скриншот поста Умерова

Напомним, Россия предложила Украине короткие перемирия на фронте, чтобы "забирать тела убитых и раненых".

Помощник Путина Владимир Мединский заявил, что встреча на уровне президентов "должна быть соответствующим образом подготовлена".