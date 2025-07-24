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Главная Новости дня Нардеп предположил, будет ли в 2025 встреча Зеленского с Путиным

Нардеп предположил, будет ли в 2025 встреча Зеленского с Путиным

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 22:39
Встреча Зеленского с Путиным — нардеп предположил, когда она состоится
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко предположил, состоится ли в этом году встреча украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, в 2025 году ее точно не будет.

Об этом Руслан Горбенко рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 июля.

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"Встреча будет, но точно не в этом году", — отметил Горбенко.

По его словам, Кремль затягивает диалог, снова предлагая формат "Минска" или переговоры в онлайн-формате.

"Что касается вопроса, который будет обсуждаться с нашими европейскими партнерами — один из вопросов будет вопрос антикоррупционной политики", — говорит нардеп.

Он объяснил, что это как дополнительно, поскольку президент уже доказал и этим законопроектом покажет, что Украина только усиливает борьбу с коррупцией.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал об условиях, которые выдвинула украинская делегация.

А руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина выступает за немедленное прекращение огня.

Владимир Зеленский война владимир путин нардепы политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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