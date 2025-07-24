Встреча Зеленского с Путиным — нардеп предположил, когда она состоится

Нардеп предположил, будет ли в 2025 встреча Зеленского с Путиным
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко предположил, состоится ли в этом году встреча украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, в 2025 году ее точно не будет.
Об этом Руслан Горбенко рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 июля.
Встреча Зеленского с Путиным
"Встреча будет, но точно не в этом году", — отметил Горбенко.
По его словам, Кремль затягивает диалог, снова предлагая формат "Минска" или переговоры в онлайн-формате.
"Что касается вопроса, который будет обсуждаться с нашими европейскими партнерами — один из вопросов будет вопрос антикоррупционной политики", — говорит нардеп.
Он объяснил, что это как дополнительно, поскольку президент уже доказал и этим законопроектом покажет, что Украина только усиливает борьбу с коррупцией.
Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал об условиях, которые выдвинула украинская делегация.
А руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина выступает за немедленное прекращение огня.
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