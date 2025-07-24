Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Третя зустріч України та РФ у Туреччині — підсумки від ОП

Третя зустріч України та РФ у Туреччині — підсумки від ОП

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 00:26
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підбив підсумки перемовин у Стамбулі 23 липня 2025 року
Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

У середу, 23 липня, у Туреччині вже втретє зустрілися українська делегація на чолі із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим і представники РФ. Україна виступає за негайне припинення вогню.

Про це повідомив керівник Офісу  президента України Андрій Єрмак.

Реклама
Читайте також:
Єрмак підбив підсумки перемовин України та РФ 23 липня 2025 року
Скриншот повідомлення Андрія Єрмака

Про що йшлося під час зустрічі

Україна зазначила, що пріоритетами є припинення вогню, тиша по всій лінії фронту та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Також українська делегація запропонувала організувати зустріч президентів України та РФ за участю президентів США та Туреччини. Окрему увагу приділили питанням щодо обміну військовополоненими, звільнення цивільних і українських дітей.

"Москва має показати діями своє бажання завершити війну. Ми готові до припинення вогню вже зараз. Бачимо, що Росія поки не готова припиняти війну, але є ще час подумати та зупинити це божевілля", — зазначив Єрмак.

Раніше підсумки перемовин у Стамбулі підбив голова російської переговорної делегації Володимир Мединський. Він зазначив, що позиції України та Росії щодо меморандумів суттєво відрізняються.

Також Мединський відповів, за яких умов Путін зустрінеться із Зеленським. За його словами, така зустріч має бути відповідним чином підготовлена.

Офіс президента Андрій Єрмак переговори війна в Україні Стамбул мирні переговори
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації