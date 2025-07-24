Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підбив підсумки перемовин у Стамбулі 23 липня 2025 року

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

У середу, 23 липня, у Туреччині вже втретє зустрілися українська делегація на чолі із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим і представники РФ. Україна виступає за негайне припинення вогню.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Скриншот повідомлення Андрія Єрмака

Про що йшлося під час зустрічі

Україна зазначила, що пріоритетами є припинення вогню, тиша по всій лінії фронту та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Також українська делегація запропонувала організувати зустріч президентів України та РФ за участю президентів США та Туреччини. Окрему увагу приділили питанням щодо обміну військовополоненими, звільнення цивільних і українських дітей.

"Москва має показати діями своє бажання завершити війну. Ми готові до припинення вогню вже зараз. Бачимо, що Росія поки не готова припиняти війну, але є ще час подумати та зупинити це божевілля", — зазначив Єрмак.



Раніше підсумки перемовин у Стамбулі підбив голова російської переговорної делегації Володимир Мединський. Він зазначив, що позиції України та Росії щодо меморандумів суттєво відрізняються.



Також Мединський відповів, за яких умов Путін зустрінеться із Зеленським. За його словами, така зустріч має бути відповідним чином підготовлена.