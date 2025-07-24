Глава Офиса президента Андрей Ермак подвел итоги переговоров в Стамбуле 23 июля 2025 года

Андрей Ермак. Фото: Офис президента Украины

В среду, 23 июля, в Турции уже в третий раз встретились украинская делегация во главе с Секретарем СНБО Рустемом Умеровым и представители РФ. Украина выступает за немедленное прекращение огня.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Скриншот сообщения Андрея Ермака

О чем шла речь во время встречи

Украина отметила, что приоритетами являются прекращение огня, тишина по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Также украинская делегация предложила организовать встречу президентов Украины и РФ с участием президентов США и Турции. Отдельное внимание уделили вопросам обмена военнопленными, освобождения гражданских и украинских детей.

"Москва должна показать действиями свое желание завершить войну. Мы готовы к прекращению огня уже сейчас. Видим, что Россия пока не готова прекращать войну, но есть еще время подумать и остановить это безумие", — отметил Ермак.



Ранее итоги переговоров в Стамбуле подвел глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. Он отметил, что позиции Украины и России по меморандумам существенно отличаются.



Также Мединский ответил, при каких условиях Путин встретится с Зеленским. По его словам, такая встреча должна быть соответствующим образом подготовлена.