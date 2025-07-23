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Головна Новини дня У РФ виступили із заявою за підсумками переговорів у Туреччині

У РФ виступили із заявою за підсумками переговорів у Туреччині

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 23:49
Переговори у Стамбулі - Мединський прокоментував підсумки
Володимир Мединський. Фото: Reuters

У середу, 23 липня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів України та РФ. Голова російської переговорної делегації Володимир Мединський повідомив, що "позиції України та Росії щодо меморандумів суттєво відрізняються".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Він підкреслив, що позиції, викладені в меморандумах, переданих сторонами для досягнення миру, значно розходяться.

"Домовилися продовжити контакти — як на рівні делегацій, так, ми сподіваємося, на рівні робочих груп", — заявив Мединський.

Він також заявив, що нібито 101 пункт угод з боку України залишився невиконаним, бо не всі мешканці Курської області, яких начебто евакуювали Збройні Сили України, повернулися до своїх домівок.

Він також повідомив, що санітарні обміни, під час яких сторони безпосередньо на лінії фронту передають один одному тяжкопоранених, будуть продовжені, а також висловився щодо повернення Україні вивезених дітей.

За словами представника Росії, Москва нібито "повністю опрацювала" повний список із 339 прізвищ українських дітей, вивезених з України, частина з яких вже повернена, а робота щодо решти триває.

Нагадаємо, що Рустем Умєров повідомив, що під час переговорного процесу в Стамбулі Україна виступила з ініціативою організувати зустріч глав держав. Водночас, на цій зустрічі планується участь не лише України та Росії, а й президента Туреччини Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

А після цього Володимир Мединський заявив, що зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним потребує ретельної підготовки. На його думку, ця зустріч має стати вирішальним кроком і остаточно визначити подальший курс подій.

Туреччина переговори росіяни Росія Стамбул
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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