Владимир Мединский. Фото: Reuters

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Украины и РФ. Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что "позиции Украины и России по меморандумам существенно отличаются".

Об этом сообщают росСМИ.

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Он подчеркнул, что позиции, изложенные в меморандумах, переданных сторонами для достижения мира, значительно расходятся.

"Договорились продолжить контакты — как на уровне делегаций, так, мы надеемся, на уровне рабочих групп", — заявил Мединский.

Он также заявил, что якобы 101 пункт соглашений со стороны Украины остался невыполненным, потому что не все жители Курской области, которых якобы эвакуировали Вооруженные силы Украины, вернулись в свои дома.

Он также сообщил, что санитарные обмены, во время которых стороны непосредственно на линии фронта передают друг другу тяжелораненых, будут продолжены, а также высказался о возвращении Украине вывезенных детей.

По словам представителя России, Москва якобы "полностью проработала" полный список из 339 фамилий украинских детей, вывезенных из Украины, часть из которых уже возвращена, а работа по остальным продолжается.

Напомним, что Рустем Умеров сообщил, что во время переговорного процесса в Стамбуле Украина выступила с инициативой организовать встречу глав государств. В то же время на этой встрече планируется участие не только Украины и России, но и президента Турции Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

А после этого Владимир Мединский заявил, что встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным требует тщательной подготовки. По его мнению, эта встреча должна стать решающим шагом и окончательно определить дальнейший курс событий.