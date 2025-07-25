Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Коли ЗСУ отримають від Німеччини перші дрони-перехоплювачі

Коли ЗСУ отримають від Німеччини перші дрони-перехоплювачі

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 11:32
Посол у ФРН відповів, коли будуть готові дрони-перехоплювачі
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Фото: Посольство

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів про контракти з Німеччиною щодо дронів-перехоплювачів. За його словами, придбані ФРН українські дрони полетять на фронт за лічені тижні.

Про це Макеєв розповів під час зустрічі з пресою, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Дрони-перехоплювачі для України

"Ще немає контрактів на перехоплювачі з Німеччиною, тут президент послам поставив чіткі задачі щодо того, які дрони нам потрібні і відповідно зараз ми будемо спільно з Міноборони виходити на окремі пропозиції", — сказав посол.

За його словами, декілька контрактів вже на стадії виконання. Макеєв уточнив, що все залежить від українських виробників і відомо, що на відміну від німецьких вони постачають не через три роки, а через три тижні.

"Особисто бачив те, що профінансовано і вже дуже швидко полетить туди. Контракти були підписані, здається, минулого тижня на постачання певних дронів", — зауважив він.

Посол поділився, що бував на виробництві й бачив, як дрони  сходять з конвеєра, але чи це саме під цей контракт, чи попередній — сказати не може. Водночас він запевнив, що ці БпЛА вже найближчим часом летітиме.

"Те що зараз Німеччина серйозно взялась за лідерство щодо ППО ми бачимо по комунікації, коли ми приходимо до німців і кажемо, що пріоритет це ППО — вони слідують цьому", — підсумував Макеєв.

Нагадаємо, Німеччина готова закуповувати зброю в українських виробників, а також вже передала понад 60 установок Gepard.

Також ЗСУ отримають сучасні радари від німецької компанії на понад 340 мільйонів євро.

Німеччина ППО дрони війна в Україні Олексій Макеєв виробництво
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації