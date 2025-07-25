Посол у ФРН відповів, коли будуть готові дрони-перехоплювачі

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Фото: Посольство

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів про контракти з Німеччиною щодо дронів-перехоплювачів. За його словами, придбані ФРН українські дрони полетять на фронт за лічені тижні.

Про це Макеєв розповів під час зустрічі з пресою, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Ще немає контрактів на перехоплювачі з Німеччиною, тут президент послам поставив чіткі задачі щодо того, які дрони нам потрібні і відповідно зараз ми будемо спільно з Міноборони виходити на окремі пропозиції", — сказав посол.

За його словами, декілька контрактів вже на стадії виконання. Макеєв уточнив, що все залежить від українських виробників і відомо, що на відміну від німецьких вони постачають не через три роки, а через три тижні.

"Особисто бачив те, що профінансовано і вже дуже швидко полетить туди. Контракти були підписані, здається, минулого тижня на постачання певних дронів", — зауважив він.

Посол поділився, що бував на виробництві й бачив, як дрони сходять з конвеєра, але чи це саме під цей контракт, чи попередній — сказати не може. Водночас він запевнив, що ці БпЛА вже найближчим часом летітиме.

"Те що зараз Німеччина серйозно взялась за лідерство щодо ППО ми бачимо по комунікації, коли ми приходимо до німців і кажемо, що пріоритет це ППО — вони слідують цьому", — підсумував Макеєв.

Нагадаємо, Німеччина готова закуповувати зброю в українських виробників, а також вже передала понад 60 установок Gepard.

Також ЗСУ отримають сучасні радари від німецької компанії на понад 340 мільйонів євро.