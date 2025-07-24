Посол у Німеччині назвав, про що домовляються Зеленський з Мерцом

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: ОП

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв розповів, що український лідер Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовляються не тільки про передачу систем Patriot. За його словами, сторони говорять також про розгортання "коаліції протиповітряної оборони" для майбутніх закупівель.

Про це Олексій Макеєв розповів в інтервʼю українським медіа у четвер, 24 липня.

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"Домовленість між президентом та федеральним канцлером була про те, що Німеччина допоможе закупити Patriot. Німеччина взяла лідерство в "коаліції ППО" збирати ці Patriot. Сьогодні ми говоримо вже не про два, а про більше", — зазначив Макеєв.

За його словами, разом з європейськими партнерами було висловлено США готовність і зацікавленість закуповувати системи Patriot. Макеєв каже, що їх потрібно набагато більше, ніж пʼять. Він зазначив, що наразі про терміни поставок ще зарано говорити.

Посол України в Німеччині розповів, що Берлін вже фіналізує домовленості з американською компанією Raytheon щодо виробництва Patriot.

"Під час останнього "Рамштайну" якраз "коаліція охочих" або "коаліція ППО" обговорювала про те, як ми можемо це закупити і як швидко. Тому дійсно йдеться про більшу кількість", — додав Макеєв.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина разом зі США планує найближчим часом передати Україні п’ять Patriot.

А перша система Patriot, яку для ЗСУ фінансує Німеччина, наразі перебуває у процесі виробництва.