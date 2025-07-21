Пісторіус заявив про нові постачання Patriot для України - коли прибудуть

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 21 липня, заявив, що країна спільно зі США передасть Україні п'ять систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, це відбудеться найближчим часом.

Про це пише УП.

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За словами Пісторіуса, п'ять нових систем Patriot повинні надійти на поле бою в Україні "якомога швидше". Так, найближчими днями союзники обговорять деталі реалізації постачання.

Міністр оборони Німеччини зауважив, що домовленість будуть втілювати на основі взаємної довіри між партнерами.

Крім того, країна також готує постачання додаткових боєприпасів для України, які є важливими для посилення захисту неба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав партнерів не зупинятися та продовжувати шукати нові шляхи допомоги Україні.

А новий Міністр оборони України Денис Шмигаль під час "Рамштайну" назвав критичну потребу для України на зараз.