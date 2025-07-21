Писториус заявил о новых поставках Patriot для Украины - когда прибудут

Писториус назвал сроки поставки новых Patriot для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 21 июля, заявил, что страна совместно с США передаст Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, это произойдет в ближайшее время.
Об этом пишет УП.
Новые системы Patriot для Украины
По словам Писториуса, пять новых систем Patriot должны поступить на поле боя в Украине "как можно скорее". Так, в ближайшие дни союзники обсудят детали реализации поставки.
Министр обороны Германии отметил, что договоренность будут воплощать на основе взаимного доверия между партнерами.
Кроме того, страна также готовит поставки дополнительных боеприпасов для Украины, которые важны для усиления защиты неба.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал партнеров не останавливаться и продолжать искать новые пути помощи Украине.
А новый Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время "Рамштайн" назвал критическую потребность для Украины на сейчас.
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