Зеленський визначив пріоритети для української дипломатії

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародна підтримка України вийшла на безпрецедентний рівень. Проте він закликав не зупинятися та продовжувати розширювати глобальну співпрацю.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 21 липня.

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Які головні пріоритети для української дипломатії

За його словами, необхідно шукати нові формати допомоги, які можуть стати проривними для української оборони, як це свого часу зробили данська модель чи чеська ініціатива щодо постачання артилерії.

Глава держави також відзначив важливий поступ у розвитку вітчизняної авіації. Окрім винищувачів F-16, ефективно застосовуються французькі літаки "Міраж".

Зеленський подякував Франції за підтримку, зокрема президентові Еммануелю Макрону, міністру оборони та українському послу у Франції.

Окремо президент звернувся до українських дипломатів, окресливши головне завдання зовнішньої політики — підтримувати все, що захищає життя українців, і водночас сприяти заходам, які створюють тиск на Росію за розв’язану війну.

За словами Зеленського, кожен дипломат має демонструвати конкретні результати задля добробуту України та її громадян.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський поставив перед новим міністром оборони Денисом Шмигалем і новопризначеним секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим завдання — упродовж десяти днів провести повний аудит усіх оборонних домовленостей із міжнародними партнерами.

Також президент назвав пріоритети для дипломатії. Серед них три ключові пункти.