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Зеленский призвал дипломатов искать новые пути помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 18:09
Зеленский определил приоритеты для украинской дипломатии
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международная поддержка Украины вышла на беспрецедентный уровень. Однако он призвал не останавливаться и продолжать расширять глобальное сотрудничество.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 21 июля.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Какие главные приоритеты для украинской дипломатии

По его словам, необходимо искать новые форматы помощи, которые могут стать прорывными для украинской обороны, как это в свое время сделали датская модель или чешская инициатива по поставкам артиллерии.

Глава государства также отметил важный прогресс в развитии отечественной авиации. Кроме истребителей F-16, эффективно применяются французские самолеты "Мираж".

Зеленский поблагодарил Францию за поддержку, в частности президента Эммануэля Макрона, министра обороны и украинского посла во Франции.

Отдельно президент обратился к украинским дипломатам, очертив главную задачу внешней политики — поддерживать все, что защищает жизнь украинцев, и одновременно способствовать мерам, которые создают давление на Россию за развязанную войну.

По словам Зеленского, каждый дипломат должен демонстрировать конкретные результаты для благосостояния Украины и ее граждан.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым министром обороны Денисом Шмыгалем и новоназначенным секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым задачу — в течение десяти дней провести полный аудит всех оборонных договоренностей с международными партнерами.

Также президент назвал приоритеты для дипломатии. Среди них три ключевых пункта.

Владимир Зеленский военная помощь политики помощь дипломатия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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