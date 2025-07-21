Зеленський зустрівся з керівниками посольств України — відео

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, провів зустріч з керівниками посольств. На ній український лідер назвав ключові пріоритети для дипломатії.

Про це президент повідомив у Telegram.

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Зустріч з керівниками посольств

"Зустрівся з керівниками українських посольств і визначив ключові пріоритети для нашої дипломатії", — зазначив Зеленський.

За його словами, першим пріоритетом є зброя. Так, наразі ключовим є різні типи дронів. Він наголосив, що на рівні посольств необхідно максимально здійснювати пошук додаткового фінансування для цього напрямку.

Іншим питанням є російські активи, посилення та синхронізація санкцій, а також конкретна відповідальність за війну.

Третім пріоритетом український лідер назвав інтеграцію з ЄС і НАТО, реалізацію двосторонніх безпекових угод, а також особливу увагу спеціальним форматам співпраці з партнерами.

Крім того, важливим є збільшення динаміки в перемовинах для закінчення війни. Зокрема, йдеться про повернення полонених та дітей, які були викрадені Росією й підготовка зустрічі лідерів.

Також Зеленський наголосив на потребі зберігати зв’язок усіх наших людей з Україною, забезпечивши все, що потрібно для наших людей за кордоном.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з очільником МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро.

Крім того, президент назвав завдання, які поставив перед новим міністром оборони Денисом Шмигалем.