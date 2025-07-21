Зеленський зустрівся з Барро — йшлося про допомогу Україні

Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Вони обговорили, зокрема, оборонну допомогу для України.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського та Барро
За словами Зеленського, йшлося про оборонну допомогу, особливо потребу в засобах ППО, тренування українських воїнів, а також результати зустрічей у форматі "Рамштайн".
"Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво", — зазначив президент.
Український лідер розповів, що є рішення французьких компаній щодо виготовлення дронів в Україні. На зустрічі також обговорили санкції проти Росії та переговори щодо вступу в ЄС.
"Дякую Франції, президенту Макрону й особисто пану Барро за підтримку, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни. Дякую за солідарність із нашим народом!" — додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", в якій взяли участь 52 країни.
Також ми писали, що Володимир Зеленський назвав завдання, які поставив перед новим міністром оборони Денисом Шмигалем.
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