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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції — про що говорили

Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції — про що говорили

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Дата публікації: 21 липня 2025 16:08
Зеленський зустрівся з Барро — йшлося про допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Вони обговорили, зокрема, оборонну допомогу для України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського та Барро

За словами Зеленського, йшлося про оборонну допомогу, особливо потребу в засобах ППО, тренування українських воїнів, а також результати зустрічей у форматі "Рамштайн".

"Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво", — зазначив президент.

Український лідер розповів, що є рішення французьких компаній щодо виготовлення дронів в Україні. На зустрічі також обговорили санкції проти Росії та переговори щодо вступу в ЄС.

"Дякую Франції, президенту Макрону й особисто пану Барро за підтримку, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни. Дякую за солідарність із нашим народом!" — додав Зеленський.

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Скриншот допису Барро

Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", в якій взяли участь 52 країни.

Також ми писали, що Володимир Зеленський назвав завдання, які поставив перед новим міністром оборони Денисом Шмигалем.

Володимир Зеленський Франція дрони війна в Україні виробництво Жан-Ноель Барро
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька

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