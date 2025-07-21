Розпочалася зустріч "Рамштайн" - участь беруть 52 країни

Онлайн-зустріч "Рамштайн". Фото: Телеграф

Зустріч у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, стартувала за участі міністрів оборони країн. На ній планують ухвалити виділення 40 мільярдів євро військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Телеграф.

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За словами кореспондентки "Телеграфу" Ольги Кирилової, це 29-те засідання "Рамштайну" та цього разу воно відбудеться онлайн.

Так, основною метою зустрічі є колективно назбирати обіцяні 40 мільярдів євро військової допомоги Україні в рамках НАТО. Участь у зустрічі беруть представники 52 країн, серед учасників присутній міністр оборони США Піт Гегсет.

Водночас Україну на конференції представляє новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, новий секретар РНБО Рустем Умєров та Головнокомандучач ЗСУ Олександр Сирський.

Скриншот допису Телеграф

Нагадаємо, чеські активісти зібрали 60 мільйонів крон для закупівлі гаубиць для України.

А Денис Шмигаль повідомив, що танки Abrams, які передала Австралія в рамках допомоги Україні, уже на озброєнні.