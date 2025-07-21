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Головна Новини дня Активісти в Чехії зібрали 60 мільйонів крон на гаубиці Україні

Активісти в Чехії зібрали 60 мільйонів крон на гаубиці Україні

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 00:54
Чеські активісти зібрали кошти на закупівлю гаубиць для України
Гаубиці. Фото ілюстративне: defence-ua.com

У Чехії активісти зібрали 60 мільйонів крон, аби допомогти Україні. Кошти спрямують на закупівлю гаубиць.

Про це повідомляє видання Cesky rozhlas.

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2,4 мільйона євро витратять на шість нових гаубиць Д-30. Йдеться про буксировані гаубиці, які розробили ще за часів Радянського Союзу та використовують на війні в Україні.

Ініціатором збору коштів є Мартін Ондрачек. За його словами, одну з гаубиць назвали Йозефом: на честь члена групи Спротиву "Три королі".

"Інші названі на честь учасників замаху на Гейдриха Яна Кубіша та Йозефа Габчика, а також на честь видатного чеського льотчика Карела Куттельвашера, який воював під час Другої світової війни в Королівських ВПС", — розповів активіст.

Нагадаємо, президент Чехії Петер Павел закликав країни Заходу до прямих перемовин із РФ. На його думку, має йтися не лише про завершення війни в Україні, а й про безпеку на європейському континенті. 

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що тиск на Росію потрібно посилити. Він вважає, що таким чином вдасться примусити росіян до миру.

Чехія військова допомога активісти війна в Україні гаубиця
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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