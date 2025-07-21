Чеські активісти зібрали кошти на закупівлю гаубиць для України

Гаубиці. Фото ілюстративне: defence-ua.com

У Чехії активісти зібрали 60 мільйонів крон, аби допомогти Україні. Кошти спрямують на закупівлю гаубиць.

Про це повідомляє видання Cesky rozhlas.

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2,4 мільйона євро витратять на шість нових гаубиць Д-30. Йдеться про буксировані гаубиці, які розробили ще за часів Радянського Союзу та використовують на війні в Україні.

Ініціатором збору коштів є Мартін Ондрачек. За його словами, одну з гаубиць назвали Йозефом: на честь члена групи Спротиву "Три королі".

"Інші названі на честь учасників замаху на Гейдриха Яна Кубіша та Йозефа Габчика, а також на честь видатного чеського льотчика Карела Куттельвашера, який воював під час Другої світової війни в Королівських ВПС", — розповів активіст.

Нагадаємо, президент Чехії Петер Павел закликав країни Заходу до прямих перемовин із РФ. На його думку, має йтися не лише про завершення війни в Україні, а й про безпеку на європейському континенті.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що тиск на Росію потрібно посилити. Він вважає, що таким чином вдасться примусити росіян до миру.