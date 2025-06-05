Чеський міністр закордонних справ вважає, що тиск на Москву має бути більшим

Ян Ліпавський. Фото: proukrainu.blesk.cz

Тиск на Москву потрібно посилити. Це необхідно для того, щоб примусити росіян до миру.

Таку думку висловив у дописі в соцмережі Х міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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Очільник чеського МЗС зазначив, що під час останніх перемовин у Стамбулі РФ не погодилася на перемир'я та повторила ультиматуми 2022 року.



"Жодних серйозних переговорів, лише затягування часу та гри. Настав час посилити тиск на Москву. Ми маємо для цього всі необхідні інструменти", — наголосив політик.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що потрібно скоординувати тиск на Росію, аби таким чином примусити її до миру. Він вважає, що вихід США з переговорів Кремль сприйняв би як подарунок.

Також ми повідомляли, що українці в Чехії можуть отримати фінансову допомогу. Розмір виплат становить 60–108 тисяч крон, тобто від 112 860 гривень до 202 184 гривень.