Чешский министр иностранных дел считает, что давление на Москву должно быть больше

Глава МИД Чехии призывает к усилению давления на РФ
Давление на Москву нужно усилить. Это необходимо для того, чтобы принудить россиян к миру.
Такое мнение высказал в посте в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Мнение главы МИД Чехии относительно давления на РФ
Глава чешского МИД отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле РФ не согласилась на перемирие и повторила ультиматумы 2022 года.
"Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты", — подчеркнул политик.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что нужно скоординировать давление на Россию, чтобы таким образом принудить ее к миру. Он считает, что выход США из переговоров Кремль воспринял бы как подарок.
Также мы сообщали, что украинцы в Чехии могут получить финансовую помощь. Размер выплат составляет 60–108 тысяч крон, то есть от 112 860 гривен до 202 184 гривен.
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