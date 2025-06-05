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Глава МИД Чехии призывает к усилению давления на РФ

5 июня 2025 02:12
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Чешский министр иностранных дел считает, что давление на Москву должно быть больше
Ян Липавский. Фото: proukrainu.blesk.cz
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Давление на Москву нужно усилить. Это необходимо для того, чтобы принудить россиян к миру.

Такое мнение высказал в посте в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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Глава чешского МИД отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле РФ не согласилась на перемирие и повторила ультиматумы 2022 года.

"Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты", — подчеркнул политик.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что нужно скоординировать давление на Россию, чтобы таким образом принудить ее к миру. Он считает, что выход США из переговоров Кремль воспринял бы как подарок.

Также мы сообщали, что украинцы в Чехии могут получить финансовую помощь. Размер выплат составляет 60–108 тысяч крон, то есть от 112 860 гривен до 202 184 гривен.

МИД Чехия политики война в Украине Россия
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