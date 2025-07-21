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Главная Новости дня Активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на гаубицы Украине

Активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на гаубицы Украине

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 00:54
Чешские активисты собрали средства на закупку гаубиц для Украины
Гаубицы. Фото иллюстративное: defence-ua.com

В Чехии активисты собрали 60 миллионов крон, чтобы помочь Украине. Средства направят на закупку гаубиц.

Об этом сообщает издание Cesky rozhlas.

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2,4 миллиона евро потратят на шесть новых гаубиц Д-30. Речь идет о буксируемых гаубицах, которые разработали еще во времена Советского Союза и используют на войне в Украине.

Инициатором сбора средств является Мартин Ондрачек. По его словам, одну из гаубиц назвали Йозефом: в честь члена группы Сопротивления "Три короля".

"Другие названы в честь участников покушения на Гейдриха Яна Кубиша и Йозефа Габчика, а также в честь выдающегося чешского летчика Карела Куттельвашера, который воевал во время Второй мировой войны в Королевских ВВС", — рассказал активист.

Напомним, президент Чехии Петер Павел призвал страны Запада к прямым переговорам с РФ. По его мнению, речь должна идти не только о завершении войны в Украине, но и о безопасности на европейском континенте.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что давление на Россию нужно усилить. Он считает, что таким образом удастся принудить россиян к миру.

Чехия военная помощь активисты война в Украине гаубица
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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