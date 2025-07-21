Чешские активисты собрали средства на закупку гаубиц для Украины

Активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на гаубицы Украине
В Чехии активисты собрали 60 миллионов крон, чтобы помочь Украине. Средства направят на закупку гаубиц.
Об этом сообщает издание Cesky rozhlas.
Гаубицы от Чехии
2,4 миллиона евро потратят на шесть новых гаубиц Д-30. Речь идет о буксируемых гаубицах, которые разработали еще во времена Советского Союза и используют на войне в Украине.
Инициатором сбора средств является Мартин Ондрачек. По его словам, одну из гаубиц назвали Йозефом: в честь члена группы Сопротивления "Три короля".
"Другие названы в честь участников покушения на Гейдриха Яна Кубиша и Йозефа Габчика, а также в честь выдающегося чешского летчика Карела Куттельвашера, который воевал во время Второй мировой войны в Королевских ВВС", — рассказал активист.
Напомним, президент Чехии Петер Павел призвал страны Запада к прямым переговорам с РФ. По его мнению, речь должна идти не только о завершении войны в Украине, но и о безопасности на европейском континенте.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что давление на Россию нужно усилить. Он считает, что таким образом удастся принудить россиян к миру.
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