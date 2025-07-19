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Стало відомо, коли Україна отримає Patriot за гроші ФРН

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 14:58
Коли Україна отримає Patriot за гроші Німеччини
Система Patriot. Ілюстративне фото: Олексій Резніков/X

Перша система Patriot для Збройних сил України, за яку платитиме Німеччина, наразі все ще перебуває на етапі будівництва. Ймовірно, комплекс буде готовий орієнтовно через 6-8 місяців.

Про це пише німецьке видання Bild.

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Зазначається, що йдеться про Patriot, який мала отримати Швейцарія, однак її посунули у черзі заради України. Витрати по ній візьме на себе Німеччина.

"Швейцарія просувається далі в списку очікування на системи Patriot. Перший блок буде поставлено не в Берні, а до України, а Німеччина його оплатить. Однак ця система все ще виробляється американською оборонною компанією Raytheon і, як очікується, буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців", — мовиться у матеріалі Bild.

Зазначається, що Німеччина розглядає можливість передати Україні ще одну одиницю Patriot із запасів Бундесверу, замінивши її потім на нову від американської компанії Raytheon. Але її виробництво і доставляння "триватимуть роки".

Як зазначають джерела з німецьких урядових кіл, початковий план полягав у тому, що США постачатимуть Україні зброю з власних запасів. Німеччина ж мала покривати витрати на передзамовлення.

Однак Президент США Дональд Трамп наполіг на тому, що Пентагон "не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони", а Європа має знайти системи ППО з власних запасів.

Водночас, як пише видання, Європі не вистачає засобів ППО, а переговори про те, хто може допомогти Україні, тривають вже кілька днів.

За інформацією Bild, три системи ППО Patriot наразі перебувають на стадії оновлення і поки не готові до використання, ще одна потрібна для навчання військових.

Нагадаємо, що нещодавно у Берліні спростували інформацію, озвучену Трампом, про нібито початок постачання Patriot з Німеччини до України.

Раніше очільник Білого дому підтвердив, що Україна отримає Patriot від США — йдеться про 17 систем.

Німеччина зброя військова допомога війна в Україні Patriot
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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