Коли Україна отримає Patriot за гроші Німеччини

Стало відомо, коли Україна отримає Patriot за гроші ФРН
Перша система Patriot для Збройних сил України, за яку платитиме Німеччина, наразі все ще перебуває на етапі будівництва. Ймовірно, комплекс буде готовий орієнтовно через 6-8 місяців.
Про це пише німецьке видання Bild.
Коли буде готовий перший Patriot для ЗСУ за гроші ФРН
Зазначається, що йдеться про Patriot, який мала отримати Швейцарія, однак її посунули у черзі заради України. Витрати по ній візьме на себе Німеччина.
"Швейцарія просувається далі в списку очікування на системи Patriot. Перший блок буде поставлено не в Берні, а до України, а Німеччина його оплатить. Однак ця система все ще виробляється американською оборонною компанією Raytheon і, як очікується, буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців", — мовиться у матеріалі Bild.
Зазначається, що Німеччина розглядає можливість передати Україні ще одну одиницю Patriot із запасів Бундесверу, замінивши її потім на нову від американської компанії Raytheon. Але її виробництво і доставляння "триватимуть роки".
Як зазначають джерела з німецьких урядових кіл, початковий план полягав у тому, що США постачатимуть Україні зброю з власних запасів. Німеччина ж мала покривати витрати на передзамовлення.
Однак Президент США Дональд Трамп наполіг на тому, що Пентагон "не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони", а Європа має знайти системи ППО з власних запасів.
Водночас, як пише видання, Європі не вистачає засобів ППО, а переговори про те, хто може допомогти Україні, тривають вже кілька днів.
За інформацією Bild, три системи ППО Patriot наразі перебувають на стадії оновлення і поки не готові до використання, ще одна потрібна для навчання військових.
Нагадаємо, що нещодавно у Берліні спростували інформацію, озвучену Трампом, про нібито початок постачання Patriot з Німеччини до України.
Раніше очільник Білого дому підтвердив, що Україна отримає Patriot від США — йдеться про 17 систем.
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