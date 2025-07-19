Когда Украина получит Patriot за деньги Германии

Система Patriot. Иллюстративное фото: Алексей Резников/X

Первая система Patriot для Вооруженных сил Украины, за которую будет платить Германия, пока все еще находится на этапе строительства. Вероятно, комплекс будет готов ориентировочно через 6-8 месяцев.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Отмечается, что речь идет о Patriot, который должна была получить Швейцария, однако ее подвинули в очереди ради Украины. Расходы по ней возьмет на себя Германия.

"Швейцария продвигается дальше в списке ожидания на системы Patriot. Первый блок будет поставлен не в Берне, а в Украину, а Германия его оплатит. Однако эта система все еще производится американской оборонной компанией Raytheon и, как ожидается, будет готова не ранее чем через шесть-восемь месяцев", — говорится в материале Bild.

Отмечается, что Германия рассматривает возможность передать Украине еще одну единицу Patriot из запасов Бундесвера, заменив ее потом на новую от американской компании Raytheon. Но ее производство и доставка "займут годы".

Как отмечают источники из немецких правительственных кругов, первоначальный план заключался в том, что США будут поставлять Украине оружие из собственных запасов. Германия же должна была покрывать расходы на предзаказ.

Однако Президент США Дональд Трамп настоял на том, что Пентагон "не может отдать ни одного своего средства противовоздушной обороны", а Европа должна найти системы ПВО из собственных запасов.

В то же время, как пишет издание, Европе не хватает средств ПВО, а переговоры о том, кто может помочь Украине, продолжаются уже несколько дней.

По информации Bild, три системы ПВО Patriot сейчас находятся на стадии обновления и пока не готовы к использованию, еще одна нужна для обучения военных.

Напомним, что недавно в Берлине опровергли информацию, озвученную Трампом, о якобы начале поставок Patriot из Германии в Украину.

Ранее глава Белого дома подтвердил, что Украина получит Patriot от США — речь идет о 17 системах.