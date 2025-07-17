У Міноборони Німеччини спростували заяви Трампа про відправку до України систем Patriot

Міноборони Німеччини спростувало заяви Трампа щодо України
У Берліні спростували інформацію, озвучену президентом США Дональдом Трампом, про нібито початок постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до України. Уряд ФРН не має інформації про такі поставки.
Про це пише SRF.
Спростування заяв Трампа
Речник Міністерства оборони Німеччини заявив, що на цей час йому невідомо про факт відправки систем Patriot до України.
"Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це невідомо", — наголосив представник німецького оборонного відомства.
Він також повідомив, що 21 липня має відбутися віртуальна конференція формату UDCG (Група з оборонної підтримки України), на якій партнери Києва обговорять питання, які досі залишаються невирішеними. Мета — знайти шляхи для якнайшвидшого постачання систем Patriot Україні.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп у Вашингтоні заявив журналістам, що перші установки Patriot уже доставляються і нібито вони "надходять з Німеччини".
Раніше американський лідер підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.
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