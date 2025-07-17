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Міноборони Німеччини спростувало заяви Трампа щодо України

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 08:57
У Міноборони Німеччини спростували заяви Трампа про відправку до України систем Patriot
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Берліні спростували інформацію, озвучену президентом США Дональдом Трампом, про нібито початок постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до України. Уряд ФРН не має інформації про такі поставки.

Про це пише SRF.

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Спростування заяв Трампа

Речник Міністерства оборони Німеччини заявив, що на цей час йому невідомо про факт відправки систем Patriot до України.

"Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це невідомо", — наголосив представник німецького оборонного відомства.

Він також повідомив, що 21 липня має відбутися віртуальна конференція формату UDCG (Група з оборонної підтримки України), на якій партнери Києва обговорять питання, які досі залишаються невирішеними. Мета — знайти шляхи для якнайшвидшого постачання систем Patriot Україні.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп у Вашингтоні заявив журналістам, що перші установки Patriot уже доставляються і нібито вони "надходять з Німеччини". 

Раніше американський лідер підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Німеччина зброя Дональд Трамп Україна війна в Україні Patriot
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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