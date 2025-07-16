Перші ракети для системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети для системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються європейським союзникам. Невдовзі їх отримає Україна.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" 15 липня Трамп наголосив, що "перші ракети Patriot надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною". Він підкреслив, що у всіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію за поставлену зброю.

"У деяких випадках нам безпосередньо заплатять країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо свої гроші повністю", — сказав американський лідер.

Також президент США зазначив, що американці не несуть фінансових втрат у межах цієї ініціативи — усі витрати на постачання покривають НАТО та Євросоюз.

Наостанок Трамп повідомив, що не мав контактів із президентом Росії Володимиром Путіним після запровадження нових санкцій 14 липня.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Крім того, американський лідер розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.