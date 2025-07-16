Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп назвав терміни постачань ракет Patriot, які отримає Україна

Трамп назвав терміни постачань ракет Patriot, які отримає Україна

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 08:59
Перші ракети для системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються, — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети для системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються європейським союзникам. Невдовзі їх отримає Україна.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Терміни постачань ракет Patriot

Під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" 15 липня Трамп наголосив, що "перші ракети Patriot надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною". Він підкреслив, що у всіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію за поставлену зброю.

"У деяких випадках нам безпосередньо заплатять країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо свої гроші повністю", — сказав американський лідер.

Також президент США зазначив, що американці не несуть фінансових втрат у межах цієї ініціативи — усі витрати на постачання покривають НАТО та Євросоюз.

Наостанок Трамп повідомив, що не мав контактів із президентом Росії Володимиром Путіним після запровадження нових санкцій 14 липня.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Крім того, американський лідер розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.

США зброя Дональд Трамп ракети війна в Україні Patriot
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації