Первые ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам. Вскоре их получит Украина.

Об этом сообщает Reuters.

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Сроки поставок ракет Patriot

Во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" 15 июля Трамп отметил, что "первые ракеты Patriot поступают из Германии, а затем заменяются Германией". Он подчеркнул, что во всех случаях Соединенные Штаты получают полную компенсацию за поставленное оружие.

"В некоторых случаях нам напрямую заплатят страны Европейского Союза. Мы всегда получаем свои деньги полностью", — сказал американский лидер.

Также президент США отметил, что американцы не несут финансовых потерь в рамках этой инициативы — все расходы на поставки покрывают НАТО и Евросоюз.

Напоследок Трамп сообщил, что не имел контактов с президентом России Владимиром Путиным после введения новых санкций 14 июля.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Кроме того, американский лидер рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.