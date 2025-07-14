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Головна Новини дня Трамп назвав кількість Patriot, які отримає Україна від США

Трамп назвав кількість Patriot, які отримає Україна від США

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 18:38
Україна отримає 17 Patriot від США - Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США. За його словами, для ЗСУ буде передано 17 систем протиракетної оборони.

Про це американський лідер заявив під час пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте у понеділок, 14 липня.

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За словами Трампа, Україна отримає зброю від третіх країн "дуже скоро — фактично, протягом кількох днів".

"Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою", — сказав він.

Зазначимо, що Трамп не уточнив, чи йдеться про системи, чи установки.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot включає кілька основних елементів: пускові установки, радарну систему, командний пункт і допоміжне обладнання. Одна батарея здатна вміщувати до восьми пускових установок, кожна з яких може бути оснащена від чотирьох до шістнадцяти ракет.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп чекає ухвалення санкційного законопроєкту Грема-Блюменталя проти Росії. За словами Трампа, цим законопроєктом Сенат дозволяє американському лідеру "робити все, що він вважає за потрібне".

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що Конгрес США готовий до закону Ліндсі Грема проти РФ. Вони чекають сигналу від Трампа, щоб законопроєкт почав запроваджуватись.

США Дональд Трамп військова допомога війна в Україні Patriot
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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