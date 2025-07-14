Украина получит 17 Patriot от США - Трамп - Украина получит 17 Patriot

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США. По его словам, для ВСУ будет передано 17 систем противоракетной обороны.

Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.

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По словам Трампа, Украина получит оружие от третьих стран "очень скоро — фактически, в течение нескольких дней".

"Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", — сказал он.

Отметим, что Трамп не уточнил, идет ли речь о системах или установках.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot включает несколько основных элементов: пусковые установки, радарную систему, командный пункт и вспомогательное оборудование. Одна батарея способна вмещать до восьми пусковых установок, каждая из которых может быть оснащена от четырех до шестнадцати ракет.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп ждет принятия санкционного законопроекта Грэма-Блюменталя против России. По словам Трампа, этим законопроектом Сенат позволяет американскому лидеру "делать все, что он считает нужным".

Напомним, ранее Politico сообщало, что Конгресс США готов к закону Линдси Грэма против РФ. Они ждут сигнала от Трампа, чтобы законопроект начал вводиться.