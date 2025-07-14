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Головна Новини дня Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет JASSM — ЗМІ

Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет JASSM — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:59
Трамп може передати Україні далекобійні ракети JASSM
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM. Очікується, що ці ракети оснастять парк винищувачів F-16 Повітряних сил України.

Про це інформує Military Watch Magazine.

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За інформацією джерел видання Military Watch Magazine, очільник Білого дому Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет JASSM.

Зазначається, що чутки про можливе постачання JASSM з'явилася на тлі тверджень ще двох неназваних джерел про те, що у Вашингтоні розглядають можливість відправлення неназваного класу ракет великої дальності, здатних вражати цілі в глибині Росії. 

Очікується, що ракети JASSM можуть посилити українські F-16, оскільки вони послужать носіями. При цьому пуски можна буде здійснювати глибоко за лінією фронту.

Зазначимо, що американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — це високоточні крилаті ракети великої дальності, призначені для ураження добре захищених наземних цілей, не входячи в зону дії ворожої ППО.

Нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Також ми інформували, що Дональд Трамп невдоволений вчинками російського диктатора Володимира Путіна.

Дональд Трамп військова допомога ракети війна в Україні F-16
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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