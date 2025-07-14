Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM

Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет JASSM
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM. Ожидается, что эти ракеты оснастят парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины.
Об этом информирует Military Watch Magazine.
Получит ли Украина ракеты JASSM от США — детали
По информации источников издания Military Watch Magazine, глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет JASSM.
Отмечается, что слухи о возможной поставке JASSM появилась на фоне утверждений еще двух неназванных источников о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность отправки неназванного класса ракет большой дальности, способных поражать цели в глубине России.
Ожидается, что ракеты JASSM могут усилить украинские F-16, поскольку они послужат носителями. При этом пуски можно будет осуществлять глубоко за линией фронта.
Отметим, что американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для поражения хорошо защищенных наземных целей, не входя в зону действия вражеской ПВО.
Недавно стало известно, что Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.
Также мы информировали, что Дональд Трамп недоволен поступками российского диктатора Владимира Путина.
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