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Главная Новости дня Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет JASSM

Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет JASSM

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:59
Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM. Ожидается, что эти ракеты оснастят парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины.

Об этом информирует Military Watch Magazine.

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По информации источников издания Military Watch Magazine, глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет JASSM.

Отмечается, что слухи о возможной поставке JASSM появилась на фоне утверждений еще двух неназванных источников о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность отправки неназванного класса ракет большой дальности, способных поражать цели в глубине России.

Ожидается, что ракеты JASSM могут усилить украинские F-16, поскольку они послужат носителями. При этом пуски можно будет осуществлять глубоко за линией фронта.

Отметим, что американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для поражения хорошо защищенных наземных целей, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Также мы информировали, что Дональд Трамп недоволен поступками российского диктатора Владимира Путина.

Дональд Трамп военная помощь ракеты война в Украине F-16
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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