Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM. Ожидается, что эти ракеты оснастят парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины.

Об этом информирует Military Watch Magazine.

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По информации источников издания Military Watch Magazine, глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет JASSM.

Отмечается, что слухи о возможной поставке JASSM появилась на фоне утверждений еще двух неназванных источников о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность отправки неназванного класса ракет большой дальности, способных поражать цели в глубине России.

Ожидается, что ракеты JASSM могут усилить украинские F-16, поскольку они послужат носителями. При этом пуски можно будет осуществлять глубоко за линией фронта.

Отметим, что американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для поражения хорошо защищенных наземных целей, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Также мы информировали, что Дональд Трамп недоволен поступками российского диктатора Владимира Путина.