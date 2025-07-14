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Пусті розмови — Трамп різко висловився про Путіна

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 18:50
Трамп різко висловився про Путіна — що сказав
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп невдоволений вчинками російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, розмови з очільником Кремля не мають сенсу, адже після на них на Україну все одно летять ракети.

Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі 14 липня. 

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"Я багато говорю з Путіним про те, щоб це припинити. І я кладу слухавку, кажу: "Це була чудова розмова", а потім знову летять ракети на Київ. І розмови не мають значення", — заявив Трамп. 

Він додав, що розмова з російським диктатором є дуже приємною, але в ту саму ніч його дрони та ракети знову атакують українські міста. 

"Я не хочу говорити, що він вбивця, але він дуже міцний хлопець. Він обдурив Буша, Обаму, але він не обдурить мене. Розмови мають закінчитися, і початися дії", — наголосив очільник США. 

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot. Частина із них буде на полі бою. 

Також президент США назвав дату, коли в Україну прибудуть перші Patriot. За його словами, це відбудеться вже за кілька днів. 

США володимир путін Дональд Трамп обстріли ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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