Трамп резко высказался о Путине — что сказал

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп недоволен поступками российского диктатора Владимира Путина. По его словам, разговоры с главой Кремля не имеют смысла, ведь после них на Украину все равно летят ракеты.

Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля.

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"Я много говорю с Путиным о том, чтобы это прекратить. И я кладу трубку, говорю: "Это был замечательный разговор", а потом снова летят ракеты на Киев. И разговоры не имеют значения", — заявил Трамп.

Он добавил, что разговор с российским диктатором является очень приятным, но в ту же ночь его дроны и ракеты снова атакуют украинские города.

"Я не хочу говорить, что он убийца, но он очень крепкий парень. Он обманул Буша, Обаму, но он не обманет меня. Разговоры должны закончиться, и начаться действия", — подчеркнул глава США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot. Часть из них будет на поле боя.

Также президент США назвал дату, когда в Украину прибудут первые Patriot. По его словам, это произойдет уже через несколько дней.