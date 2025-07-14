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Головна Новини дня Трамп відповів, коли в Україну прибудуть перші Patriot

Трамп відповів, коли в Україну прибудуть перші Patriot

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Дата публікації: 14 липня 2025 18:41
Patriot для України — коли прибудуть перші системи від США
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші Patriot прибудуть в Україну "дуже швидко". За його словами, це трапиться вже за кілька днів. Водночас він не уточнив, чи йдеться про системи, чи установки.

Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі 14 липня. 

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Коли в Україну прибудуть Patriot від США

"Це Patriot і все необхідне. Вони прибудуть в Україну зовсім скоро. Деякі приїдуть уже за кілька днів", — заявив президент США.

Він додав, що до відправки готується 17 одиниць. Трамп наголосив, що Україні будуть потрібні не всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою. 

"Ми маємо одну країну, яка готує до відправки 17 ракетних комплексів Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми збираємося укласти угоду, за якою 17 комплексів або більша частина з них підуть у найнебезпечніші місця", — зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, Трамп також пообіцяв запровадити 100% тарифи для РФ. Він різко висловився щодо економічної політики Росії та пригрозив новими митними заходами. 

Також президент США розглядає можливість схвалення нового фінансування для України

США Дональд Трамп військова допомога ППО війна в Україні Patriot
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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