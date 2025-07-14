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Трамп ответил, когда в Украину прибудут первые Patriot

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Дата публикации 14 июля 2025 18:41
Patriot для Украины — когда прибудут первые системы от США
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые Patriot прибудут в Украину "очень быстро". По его словам, это случится уже через несколько дней. В то же время он не уточнил, идет ли речь о системах или установках.

Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля.

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"Это Patriot и все необходимое. Они прибудут в Украину совсем скоро. Некоторые приедут уже через несколько дней", — заявил президент США.

Он добавил, что к отправке готовится 17 единиц. Трамп подчеркнул, что Украине будут нужны не все, но большое количество из этих систем будут на поле боя.

"Мы имеем одну страну, которая готовит к отправке 17 ракетных комплексов Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы собираемся заключить соглашение, по которому 17 комплексов или большая часть из них пойдут в самые опасные места", — отметил Дональд Трамп.

Напомним, Трамп также пообещал ввести 100% тарифы для РФ. Он резко высказался относительно экономической политики России и пригрозил новыми таможенными мерами.

Также президент США рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.

США Дональд Трамп военная помощь ПВО война в Украине Patriot
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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