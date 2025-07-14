Трамп пригрозив Росії стовідсотковими тарифами, якщо не буде досягнуто угоди

Пресконференція Трампа та Рютте. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо економічної політики Росії та пригрозив новими митними заходами. Він заявив, що незадоволений поведінкою Москви й не виключає запровадження вторинних тарифів.

Про це американський лідер заявив під час пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте у понеділок, 14 липня.

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"Я дуже незадоволений Росією…" — заявив він.

Американський президент додав, що, якщо мирна угода не буде укладена протягом 50 днів, він запровадить щонайменше стовідсоткові тарифи.

Раніше ми писали, що глава Білого дому Дональд Трамп готується передати Україні наступальну зброю.

Також президент США Дональд Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України. Це може бути потужний сигнал для диктатора Путіна.