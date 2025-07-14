Трамп може передати Україні наступальну зброю, — Axios

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп планує оголосити в понеділок, 14 липня, новий план військової підтримки України. Рішення передбачає передачу наступального озброєння.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

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Трамп розлючений на Путіна

За даними джерел ЗМІ, план Трапа, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, здатні уражати цілі вглиб території Росії, зокрема й у Москві.

Водночас співрозмовники застерігають, що остаточне рішення поки не ухвалено.

Раніше Трамп неодноразово підкреслював, що підтримує лише надання Україні оборонної зброї, аби уникнути прямої сутички з Кремлем. Нинішні плани можуть означати перехід до рішучішої політики стримування.

"Трамп дуже розлючений на Путіна. Його заява у понеділок буде дуже агресивною", — заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За інформацією видання, американські, українські та європейські чиновники вважають, що надходження наступальної зброї може суттєво змінити хід війни та вплинути на стратегічні розрахунки російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого припинення вогню.

План, який буде представлено на зустрічі Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, що буде відправлена до України.

Таку схему щодо зброї запропонував Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО два тижні тому. Американські та українські чиновники заявили, що тодішня зустріч між Трампом і Зеленським на саміті була їхньою найкращою досі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні Patriot. Проте досі незрозуміла їхня кількість.