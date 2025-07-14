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Главная Новости дня Трамп готовится передать Украине наступательное оружие — детали

Трамп готовится передать Украине наступательное оружие — детали

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 07:28
Трамп может передать Украине наступательное оружие, - Axios
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп планирует объявить в понедельник, 14 июля, новый план военной поддержки Украины. Решение предусматривает передачу наступательного вооружения.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

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Трамп зол на Путина

По данным источников СМИ, план Трапа, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели вглубь территории России, в том числе и в Москве.

В то же время собеседники предостерегают, что окончательное решение пока не принято.

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что поддерживает только предоставление Украине оборонительного оружия, чтобы избежать прямого столкновения с Кремлем. Нынешние планы могут означать переход к более решительной политике сдерживания.

"Трамп очень зол на Путина. Его заявление в понедельник будет очень агрессивным", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По информации издания, американские, украинские и европейские чиновники считают, что поступление наступательного оружия может существенно изменить ход войны и повлиять на стратегические расчеты российского диктатора Владимира Путина относительно возможного прекращения огня.

План, который будет представлен на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предусматривает оплату европейскими странами оружия американского производства, которое будет отправлено в Украину.

Такую схему по оружию предложил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО две недели назад. Американские и украинские чиновники заявили, что тогдашняя встреча между Трампом и Зеленским на саммите была их лучшей до сих пор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине Patriot. Однако до сих пор непонятно их количество.

США владимир путин оружие Дональд Трамп военная помощь война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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