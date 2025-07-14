Трамп может передать Украине наступательное оружие, - Axios

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп планирует объявить в понедельник, 14 июля, новый план военной поддержки Украины. Решение предусматривает передачу наступательного вооружения.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

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Трамп зол на Путина

По данным источников СМИ, план Трапа, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели вглубь территории России, в том числе и в Москве.

В то же время собеседники предостерегают, что окончательное решение пока не принято.

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что поддерживает только предоставление Украине оборонительного оружия, чтобы избежать прямого столкновения с Кремлем. Нынешние планы могут означать переход к более решительной политике сдерживания.

"Трамп очень зол на Путина. Его заявление в понедельник будет очень агрессивным", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По информации издания, американские, украинские и европейские чиновники считают, что поступление наступательного оружия может существенно изменить ход войны и повлиять на стратегические расчеты российского диктатора Владимира Путина относительно возможного прекращения огня.

План, который будет представлен на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предусматривает оплату европейскими странами оружия американского производства, которое будет отправлено в Украину.

Такую схему по оружию предложил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО две недели назад. Американские и украинские чиновники заявили, что тогдашняя встреча между Трампом и Зеленским на саммите была их лучшей до сих пор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине Patriot. Однако до сих пор непонятно их количество.