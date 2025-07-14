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Главная Новости дня Трамп пообещал ввести 100% тарифы для РФ — какое условие

Трамп пообещал ввести 100% тарифы для РФ — какое условие

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 18:29
Трамп пригрозил России стопроцентными тарифами, если не будет достигнуто соглашение
Пресс-конференция Трампа и Рютте. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп резко высказался об экономической политике России и пригрозил новыми таможенными мерами. Он заявил, что недоволен поведением Москвы и не исключает введения вторичных тарифов.

Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.

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Трамп пригрозил России стопроцентными тарифами

"Я очень недоволен Россией..." — заявил он.

Американский президент добавил, что, если мирное соглашение не будет заключено в течение 50 дней, он введет по меньшей мере стопроцентные тарифы.

Ранее мы писали, что глава Белого дома Дональд Трамп готовится передать Украине наступательное оружие.

Также президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины. Это может быть мощный сигнал для диктатора Путина.

США Дональд Трамп экономика Россия пошлины
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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