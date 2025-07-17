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Минобороны Германии опровергло заявления Трампа по Украине

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 08:57
В Минобороны Германии опровергли заявления Трампа об отправке в Украину систем Patriot
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Берлине опровергли информацию, озвученную президентом США Дональдом Трампом, о якобы начале поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Украину. Правительство ФРГ не располагает информацией о таких поставках.

Об этом пишет SRF.

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Опровержение заявлений Трампа

Представитель Министерства обороны Германии заявил, что на данный момент ему неизвестно о факте отправки систем Patriot в Украину.

"Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом неизвестно", — подчеркнул представитель немецкого оборонного ведомства.

Он также сообщил, что 21 июля должна состояться виртуальная конференция формата UDCG (Группа по оборонной поддержке Украины), на которой партнеры Киева обсудят вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Цель — найти пути для скорейшей поставки систем Patriot Украине.

Напомним, накануне Дональд Трамп в Вашингтоне заявил журналистам, что первые установки Patriot уже доставляются, и якобы они "поступают из Германии".

Ранее американский лидер подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Германия оружие Дональд Трамп Украина война в Украине Patriot
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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