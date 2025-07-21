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Відомі імена новопризначених послів — президент опублікував укази

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 13:29
Володимир Зеленський призначив нових послів — список імен
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 16 нових послів України. Стало відомо, хто відтепер представлятиме інтереси держави в різних куточках світу.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента.

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Послом України в Королівстві Іспанія стала Юлія Соколовська, яка зайняла пост Сергія Погорельцева. Натомість він зайняв пост посла України у Мексиканських Сполучених Штатах.

Новими указами президент також призначив дипломатів:

  • в Канаді — Андрій Плахотнюк;
  • в Королівстві Бельгія — Ярослав Мельник;
  • в Алжирській Народній Демократичній Республіці — Олександр Воронін;
  • в Об'єднаних Арабських Еміратах — Олександр Балацун;
  • в Державі Кувейт — Максим Субх;
  • в Південно-Африканській Республіці — Олександр Щерба;
  • в Республіці Кенія — Юрій Токарь;
  • в Султанаті Оман — Ольга Селих;
  • в Малайзії — Генадій Недоленко;
  • в Республіці Кіпр — Сергій Ніжинський;
  • в Республіці Ангола — Андрій Касьянов;
  • в Японії — Юрій Лутовінов;
  • в Боснії і Герцеговині — Володимир Бачинський;
  • в Естонській Республіці — Володимир Боєчко.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, під час якої було прийняте остаточне рішення щодо кандидатур послів.

А також президент України розкрив нові пріоритетні завдання дипломатів.

Володимир Зеленський посол кадрові зміни указ дипломатія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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