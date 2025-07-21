Володимир Зеленський призначив нових послів — список імен

Відомі імена новопризначених послів — президент опублікував укази
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 16 нових послів України. Стало відомо, хто відтепер представлятиме інтереси держави в різних куточках світу.
Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента.
Зеленський призначив нових послів — хто вони
Послом України в Королівстві Іспанія стала Юлія Соколовська, яка зайняла пост Сергія Погорельцева. Натомість він зайняв пост посла України у Мексиканських Сполучених Штатах.
Новими указами президент також призначив дипломатів:
- в Канаді — Андрій Плахотнюк;
- в Королівстві Бельгія — Ярослав Мельник;
- в Алжирській Народній Демократичній Республіці — Олександр Воронін;
- в Об'єднаних Арабських Еміратах — Олександр Балацун;
- в Державі Кувейт — Максим Субх;
- в Південно-Африканській Республіці — Олександр Щерба;
- в Республіці Кенія — Юрій Токарь;
- в Султанаті Оман — Ольга Селих;
- в Малайзії — Генадій Недоленко;
- в Республіці Кіпр — Сергій Ніжинський;
- в Республіці Ангола — Андрій Касьянов;
- в Японії — Юрій Лутовінов;
- в Боснії і Герцеговині — Володимир Бачинський;
- в Естонській Республіці — Володимир Боєчко.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, під час якої було прийняте остаточне рішення щодо кандидатур послів.
А також президент України розкрив нові пріоритетні завдання дипломатів.
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