Володимир Зеленський призначив нових послів — список імен

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 16 нових послів України. Стало відомо, хто відтепер представлятиме інтереси держави в різних куточках світу.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента.

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Послом України в Королівстві Іспанія стала Юлія Соколовська, яка зайняла пост Сергія Погорельцева. Натомість він зайняв пост посла України у Мексиканських Сполучених Штатах.

Новими указами президент також призначив дипломатів:

в Канаді — Андрій Плахотнюк;

в Королівстві Бельгія — Ярослав Мельник;

в Алжирській Народній Демократичній Республіці — Олександр Воронін;

в Об'єднаних Арабських Еміратах — Олександр Балацун;

в Державі Кувейт — Максим Субх;

в Південно-Африканській Республіці — Олександр Щерба;

в Республіці Кенія — Юрій Токарь;

в Султанаті Оман — Ольга Селих;

в Малайзії — Генадій Недоленко;

в Республіці Кіпр — Сергій Ніжинський;

в Республіці Ангола — Андрій Касьянов;

в Японії — Юрій Лутовінов;

в Боснії і Герцеговині — Володимир Бачинський;

в Естонській Республіці — Володимир Боєчко.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, під час якої було прийняте остаточне рішення щодо кандидатур послів.

А також президент України розкрив нові пріоритетні завдання дипломатів.