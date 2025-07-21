Зеленський відреагував на атаку РФ

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Україну. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну 21 липня 2025 року. Зокрема, лідер повідомив про наслідки ворожого обстрілу у низці регіонів.

Про це глава держави написав у Telegram.

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Реакція Зеленського на атаку РФ 21 липня

Президент повідомив, що наразі тривають рятувальні та аварійні роботи в українських містах і громадах після російського обстрілу. За його даними, є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині. Водночас були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

"Удари Росії — завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області.

П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику — 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло", — поінформував глава держави.

За інформацією Зеленського, протягом цієї ночі Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику.

Президент зауважив, що хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову "Шахеди" на Харківщину.

"Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.