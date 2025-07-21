Зеленский отреагировал на атаку РФ

Спасатель на месте ликвидации последствий атаки РФ на Украину. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на Украину 21 июля 2025 года. В частности, лидер сообщил о последствиях вражеского обстрела в ряде регионов.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Реакция Зеленского на атаку РФ 21 июля

Президент сообщил, что сейчас продолжаются спасательные и аварийные работы в украинских городах и общинах после российского обстрела. По его данным, есть повреждения в Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской областях. В то же время были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

"Удары России — всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области.

Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику — 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли", — проинформировал глава государства.

По информации Зеленского, в течение этой ночи Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику.

Президент отметил, что волны атак были всю ночь и продолжались до утра. Утром снова "Шахеды" на Харьковщину.

"В течение обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", — подытожил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.