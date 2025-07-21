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Известны имена новых послов — президент опубликовал указы

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:29
Владимир Зеленский назначил новых послов — список имен
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины. Стало известно, кто отныне будет представлять интересы государства в разных уголках мира.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

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Послом Украины в Королевстве Испания стала Юлия Соколовская, которая заняла пост Сергея Погорельцева. Вместо этого он занял пост посла Украины в Мексиканских Соединенных Штатах.

Новыми указами президент также назначил дипломатов:

  • в Канаде — Андрей Плахотнюк;
  • в Королевстве Бельгия — Ярослав Мельник;
  • в Алжирской Народной Демократической Республике — Александр Воронин;
  • в Объединенных Арабских Эмиратах — Александр Балацун;
  • в Государстве Кувейт — Максим Субх;
  • в Южно-Африканской Республике — Александр Щерба;
  • в Республике Кения — Юрий Токарь;
  • в Султанате Оман — Ольга Селих;
  • в Малайзии — Геннадий Недоленко;
  • в Республике Кипр — Сергей Нежинский;
  • в Республике Ангола — Андрей Касьянов;
  • в Японии — Юрий Лутовинов;
  • в Боснии и Герцеговине — Владимир Бачинский;
  • в Эстонской Республике — Владимир Боечко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой было принято окончательное решение по кандидатурам послов.

А также президент Украины раскрыл новые приоритетные задачи дипломатов.

Владимир Зеленский посол кадровые изменения указ дипломатия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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