Владимир Зеленский назначил новых послов — список имен

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины. Стало известно, кто отныне будет представлять интересы государства в разных уголках мира.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

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Послом Украины в Королевстве Испания стала Юлия Соколовская, которая заняла пост Сергея Погорельцева. Вместо этого он занял пост посла Украины в Мексиканских Соединенных Штатах.

Новыми указами президент также назначил дипломатов:

в Канаде — Андрей Плахотнюк;

в Королевстве Бельгия — Ярослав Мельник;

в Алжирской Народной Демократической Республике — Александр Воронин;

в Объединенных Арабских Эмиратах — Александр Балацун;

в Государстве Кувейт — Максим Субх;

в Южно-Африканской Республике — Александр Щерба;

в Республике Кения — Юрий Токарь;

в Султанате Оман — Ольга Селих;

в Малайзии — Геннадий Недоленко;

в Республике Кипр — Сергей Нежинский;

в Республике Ангола — Андрей Касьянов;

в Японии — Юрий Лутовинов;

в Боснии и Герцеговине — Владимир Бачинский;

в Эстонской Республике — Владимир Боечко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой было принято окончательное решение по кандидатурам послов.

А также президент Украины раскрыл новые приоритетные задачи дипломатов.