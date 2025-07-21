Владимир Зеленский назначил новых послов — список имен

Известны имена новых послов — президент опубликовал указы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины. Стало известно, кто отныне будет представлять интересы государства в разных уголках мира.
Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.
Зеленский назначил новых послов - кто они
Послом Украины в Королевстве Испания стала Юлия Соколовская, которая заняла пост Сергея Погорельцева. Вместо этого он занял пост посла Украины в Мексиканских Соединенных Штатах.
Новыми указами президент также назначил дипломатов:
- в Канаде — Андрей Плахотнюк;
- в Королевстве Бельгия — Ярослав Мельник;
- в Алжирской Народной Демократической Республике — Александр Воронин;
- в Объединенных Арабских Эмиратах — Александр Балацун;
- в Государстве Кувейт — Максим Субх;
- в Южно-Африканской Республике — Александр Щерба;
- в Республике Кения — Юрий Токарь;
- в Султанате Оман — Ольга Селих;
- в Малайзии — Геннадий Недоленко;
- в Республике Кипр — Сергей Нежинский;
- в Республике Ангола — Андрей Касьянов;
- в Японии — Юрий Лутовинов;
- в Боснии и Герцеговине — Владимир Бачинский;
- в Эстонской Республике — Владимир Боечко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой было принято окончательное решение по кандидатурам послов.
А также президент Украины раскрыл новые приоритетные задачи дипломатов.
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