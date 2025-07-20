Нарада послів — 80 дипломатів відвідали Запоріжжя і отримали завдання від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Українські посли розпочали цьогорічну нараду з візиту до Запоріжжя. Понад 80 керівників закордонних дипломатичних установ разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та головою області Іваном Федоровим обговорили головні напрямки взаємодії з партнерами за кордоном.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Facebook у неділю, 20 липня.

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Завдання для послів

Зеленський розповів, що отримав доповідь Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів. Під час візиту до Запоріжжя голова МЗС та більш ніж 80 українських керівників дипмісій обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами. Було визначено три напрямки роботи.

"Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії", — йдеться у повідомленні.

Президент додав, що за наступні шість місяців потрібно досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками.

"Незмінний пріоритет — підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", — повідомив глава держави.

Зеленський також зазначив, що узгодив із Сибігою рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше ми писали, що очікується до 20 указів Президента — як про звільнення, так і про нові призначення на посади послів.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський планує замінити посла України в США.