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Послы Украины имеют новые задачи — Зеленский раскрыл приоритеты

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Дата публикации 20 июля 2025 15:59
Совещание послов — 80 дипломатов посетили Запорожье и получили задание от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинские послы начали нынешнее совещание с визита в Запорожье. Более 80 руководителей зарубежных дипломатических учреждений вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и главой области Иваном Федоровым обсудили главные направления взаимодействия с партнерами за рубежом.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 20 июля.

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Задание для послов

Зеленский рассказал, что получил доклад Сибиги о начале работы по программе нынешнего совещания послов. Во время визита в Запорожье глава МИД и более чем 80 украинских руководителей дипмиссий обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами. Было определено три направления работы.

"Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии", — говорится в сообщении.

Президент добавил, что за следующие шесть месяцев нужно достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям.

"Неизменный приоритет — поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов", — сообщил глава государства.

Зеленский также отметил, что согласовал с Сибигой решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

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Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее мы писали, что ожидается до 20 указов Президента — как об увольнении, так и о новых назначениях на должности послов.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить посла Украины в США.

Владимир Зеленский посол Андрей Сибига Запорожье Украина посольство
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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