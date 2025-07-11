Буде 20 указів про заміну послів. Як про звільнення, так і про призначення, — МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС/Telegram

Україна готується до масштабної дипломатичної ротації. Зокрема, планується заміна посла у США.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 11 липня.

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За словами Тихого, очікується до 20 указів Президента — як про звільнення, так і про нові призначення на посади послів.

"Указ може бути про звільнення, може бути про призначення, тобто йдеться про загалом близько 20 рішень про повернення, направлення людей послами", — уточнив Тихий.

Представник МЗС додав, що більшість рішень будуть оприлюднені 21 липня — в контексті щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

Також Тихий підтвердив, що планується заміна посла у США, оскільки чотирирічний термін перебування Оксани Маркарової на посаді добігає завершення.

Раніше ми писали, що нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом у США вже цього тижня.

А народна депутатка Софія Федина заявила, що Україна терміново має замінити свого посла у США, оскільки нинішня очільниця дипломатичної місії Оксана Маркарова втратила зв’язок із ключовими політичними гравцями в Америці.