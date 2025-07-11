Рустема Умєрова можуть призначити послом у США вже цього тижня, — джерела Новини.LIVE

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом у США вже цього тижня. З наступного тижня Рада йде на канікули.

Про це повідомляє джерело Новини.LIVE у Верховній Раді.

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За даними джерел, рішення щодо відставки Умєрова з посади міністра оборони з подальшим призначенням послом в США очікують або цього тижня, або уже з 19 серпня.

"З наступного тижня Рада йде на канікули", — зазначило джерело.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає можливість призначення нового посла України у Сполучених Штатах Америки. Також глава держави вже повідомив пані послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.