Рустема Умєрова можуть призначити послом у США вже цього тижня, — джерела Новини.LIVE

Умєрова можуть призначити послом у США вже цього тижня, — джерело
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Дата публікації: 11 липня 2025 19:16
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом у США вже цього тижня. З наступного тижня Рада йде на канікули.
Про це повідомляє джерело Новини.LIVE у Верховній Раді.
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За даними джерел, рішення щодо відставки Умєрова з посади міністра оборони з подальшим призначенням послом в США очікують або цього тижня, або уже з 19 серпня.
"З наступного тижня Рада йде на канікули", — зазначило джерело.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає можливість призначення нового посла України у Сполучених Штатах Америки. Також глава держави вже повідомив пані послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.
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