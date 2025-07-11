Рустема Умерова могут назначить послом в США уже на этой неделе, - источники Новини.LIVE

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Нынешнего министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом в США уже на этой неделе. Со следующей недели Рада уходит на каникулы.

Об этом сообщает источник Новини.LIVE в Верховной Раде.

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По данным источников, решение об отставке Умерова с должности министра обороны с последующим назначением послом в США ожидают или на этой неделе, или уже с 19 августа.

"Со следующей недели Рада уходит на каникулы", — отметил источник.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность назначения нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Также глава государства уже сообщил госпоже послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить.