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Головна Новини дня Президент підтвердив заміну посла у США і висловився щодо Умєрова

Президент підтвердив заміну посла у США і висловився щодо Умєрова

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 21:00
Зеленський підтвердив можливу заміну посла України у США
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає можливість призначення нового посла України у Сполучених Штатах Америки. На цю посаду можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це він повідомив у коментарі журналістам під час пресконференції у четвер, 10 липня.

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Український лідер наголосив на важливості такого кроку для зміцнення українсько-американських відносин у період повномасштабної війни.

"Сьогодні весь наш бюджет — це війна. І тому від Міністерства оборони дуже багато залежить. Це серйозне рішення. У нинішніх умовах надзвичайно важливо посилювати наші зв’язки зі США. Тому людина на цій посаді має бути сильною і добре орієнтуватися в ситуації", — зазначив президент.

За словами Зеленського, кандидатура Умєрова розглядається саме з огляду на його досвід і здатність нести відповідальність у складний для країни час. Він визнав, що таке рішення може викликати хвилю критики, однак наголосив: "Хто ще зможе нести таку відповідальність у час війни?".

Водночас глава держави визнав, що можливе призначення Умєрова на дипломатичну посаду спричинить серйозні перестановки в уряді, адже його відомство відіграє ключову роль у системі національної безпеки.

Раніше у ЗМІ писали, що Зеленський планує замінити посла України в США. Він вже повідомив посолці України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.

До цього стало відомо, що під час нещодавньої телефонної розмови Зеленський обговорив з лідером США заміну українського посла в Америці.

Володимир Зеленський США посол Америка Рустем Умєров конференція з відбудови України в Римі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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