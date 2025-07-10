Зеленский подтвердил возможную замену посла Украины в США

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность назначения нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки. На эту должность могут назначить министра обороны Рустема Умерова.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время пресс-конференции в четверг, 10 июля.

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Украинский лидер отметил важность такого шага для укрепления украинско-американских отношений в период полномасштабной войны.

"Сегодня весь наш бюджет — это война. И поэтому от Министерства обороны очень многое зависит. Это серьезное решение. В нынешних условиях чрезвычайно важно усиливать наши связи с США. Поэтому человек на этой должности должен быть сильным и хорошо ориентироваться в ситуации", — отметил президент.

По словам Зеленского, кандидатура Умерова рассматривается именно с учетом его опыта и способности нести ответственность в сложное для страны время. Он признал, что такое решение может вызвать волну критики, однако подчеркнул: "Кто еще сможет нести такую ответственность во время войны?".

В то же время глава государства признал, что возможное назначение Умерова на дипломатическую должность повлечет серьезные перестановки в правительстве, ведь его ведомство играет ключевую роль в системе национальной безопасности.

Ранее в СМИ писали, что Зеленский планирует заменить посла Украины в США. Он уже сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить.

До этого стало известно, что во время недавнего телефонного разговора Зеленский обсудил с лидером США замену украинского посла в Америке.