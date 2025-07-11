Будет 20 указов о замене послов. Как об увольнении, так и о назначении, - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД/Telegram

Украина готовится к масштабной дипломатической ротации. В частности, планируется замена посла в США.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 11 июля.

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По словам Тихого, ожидается до 20 указов Президента — как об увольнении, так и о новых назначениях на должности послов.

"Указ может быть об увольнении, может быть о назначении, то есть речь идет в целом около 20 решений о возвращении, направлении людей послами", — уточнил Тихий.

Представитель МИД добавил, что большинство решений будут обнародованы 21 июля — в контексте ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Также Тихий подтвердил, что планируется замена посла в США, поскольку четырехлетний срок пребывания Оксаны Маркаровой на должности подходит к завершению.

Ранее мы писали, что нынешнего министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом в США уже на этой неделе.

А народный депутат София Федина заявила, что Украина срочно должна заменить своего посла в США, поскольку нынешняя руководительница дипломатической миссии Оксана Маркарова потеряла связь с ключевыми политическими игроками в Америке.