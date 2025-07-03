Україна має замінити свого посла у США — Софія Федина

Оксана Маркарова. Фото: REUTERS

Україна терміново має замінити свого посла у США. Нинішня очільниця дипломатичної місії Оксана Маркарова втратила зв’язок із ключовими політичними гравцями в Америці.

Про це заявила народна депутатка Софія Федина в ефірі програми Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому Україна має замінити свого посла у США

Федина нагадала про серйозну дипломатичну помилку, яка сталася під час президентської кампанії у США. Тоді Володимир Зеленський відвідав оборонне підприємство в компанії лише демократів, що в Сполучених Штатах сприйняли як втручання у вибори. Це, за словами Федини, негативно позначилося на іміджі України у Вашингтоні.

Нардепка також підкреслила, що під час зміни адміністрації у США звичайною практикою є заміна послів, аби вони були прийнятними для нової влади. Україна ж цього не зробила, тому настав час виправити цю ситуацію.

За словами Федини, найкращим кандидатом на посаду посла у США зараз був би Валерій Чалий — надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах у попередні роки. Він підтримував контакти як з демократами, так і з республіканцями, зокрема працював із адміністрацією Дональда Трампа.

Нагадаємо, 2 липня видання Politico повідомило, що Пентагон тимчасово зупинив постачання певних зенітних ракет і інших високоточних боєприпасів в Україну. Уряд США не продовжив дію програми військової підтримки, термін якої закінчується найближчим часом, хоча вона була затверджена ще за президентства Джо Байдена.

Після появи цих повідомлень до Міністерства закордонних справ України запросили тимчасового повіреного США. Українська сторона наголосила, що будь-які затримки з постачанням військової допомоги лише посилюють можливості агресора.